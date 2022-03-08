В «Зените» считают заслуженной победу «Спартака» над «Динамо» в рамках РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги матча 20-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком».

Отметим, что красно-белые одержали победу над своим соперником со счетом 2:0. В составе команды Паоло Ваноли голы забили форварды Шамар Николсон и Квинси Промес.

– То, что «Спартак» выиграл, – неудивительно и абсолютно заслуженно. Удивительно то, что «Динамо» играло так пассивно, но на игроков повлияло, скорее всего, психологическое давление из-за того, что команда рядом с первым местом, – цитирует Медведева ТАСС.

Добавим, что в данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 44 очка. Идущее вторым «Динамо» отстает от сине-бело-голубых на пять очков. «Спартак» располагается на девятой строчке (26 очков).