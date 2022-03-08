Петржела выразил уверенность в том, что «Зенит» способен стать чемпионом РПЛ без легионеров

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы петербуржцев на чемпионство в случае, если команду покинут все легионеры.

Ранее стало известно, что ФИФА открыла трансферное окно для иностранных игроков, выступающих в РПЛ. Тем самым, легионеру предоставится возможность приостановить свой контракт и отправиться в аренду в зарубежный клуб до конца июня 2022 года.

– Если из «Зенита» уйдут все легионеры, то клуб все равно станет чемпионом. И еще не один сезон. В «Зените» собраны сильнейшие российские игроки и опытный тренерский штаб, которого нет ни у одного другого клуба РПЛ, – приводит слова Петржелы Sport24.

Добавим, что в данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 44 очка в 20 турах. Идущее вторым «Динамо» отстает от сине-бело-голубых на пять очков.

13 марта команда из Санкт-Петербурга сыграет в гостях против «Крыльев Советов».