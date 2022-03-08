Агент Головина: Все руководство «Монако», тренерский состав и игроки клуба поддерживают Сашу

Агент Александр Клюев, представляющий интересы атакующего полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался по поводу физического состояния своего клиента.

Отметим, что в нынешнем сезоне 25-летний россиянин пропустил 14 матчей из-за различных повреждений. Всего на счету хавбека 27 проведенных встреч за «монегасков», в которых он забил три гола и отдал пять результативных передач.

– Саша Головин сконцентрирован на своей игре. Сейчас у него все хорошо. Он готовится к матчу Лиги Европы с «Брагой». Все руководство, тренерский состав и игроки команды поддерживают его. Все хорошо, – цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в данный момент «Монако» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 41 очко в 27 турах. Отставание от зоны еврокубков составляет одно очко.