Сборная России поздравила женщин с 8 Марта (фото)

«Мы поступили бы так же!» Хабиб и весь мир ММА требуют освободить Кейна Веласкеса, устроившего самосуд
Экс-чемпиону UFC Кейну Веласкесу грозит пожизненное заключение за попытку расправы над мужчиной, осужденным за насилие. «Плеймейкер» разбирает подробности грандиозного скандала.
Остановите «красный террор»! 10 удалений за два неполных тура РПЛ — это все-таки перебор
После 20-го тура «Зенит» упрочил лидерство в Российской Премьер-Лиге, но нельзя не обратить внимания на другой момент - огромное количество красных карточек, которыми судьи награждают участников чемпионата после возобновления сезона.
Москва-1980, Югославия 90-х и апартеид в ЮАР. Кто до России попадал под спортивные санкции и бойкоты
Нынешняя волна санкций, обрушившаяся на наш спорт из-за украинских событий, - далеко не первый подобный случай в мировой истории. Есть что вспомнить – и есть с чем сравнить.
Россия еще может попасть на ЧМ-2022? Оказывается, да: говорят, стык с Польшей перенесут на лето
Ряд инсайдеров сообщает, что ФИФА якобы не приняла окончательного решения по стыковому матчу отбора на ЧМ-2022 Россия – Польша и по-прежнему рассматривает разные варианты.
Amazon ставит виртуальную реальность на службу букмекерам в Канаде
Крупнейшая в мире платформа электронной коммерции Amazon не смогла остаться в стороне от букмекерского бума, захлестнувшего Северную Америку.
Майкл Оуэн будет предсказывать результаты футбольных матчей в легендарном шоу
Бывшая звезда «Ливерпуля», «Реала», «МЮ» и сборной Англии Майкл Оуэн стал экспертом отмечающего 60-летие букмекерского агентства The Football Pools.
«Раз Промес забил такой сумасшедший мяч, значит, он лучший». Силкин — о дерби «Динамо» — «Спартак»
Бывший главный тренер динамовцев Сергей Силкин поделился с «Плеймейкером» мнением о столичном дерби, в котором бело-голубые уступили красно-белым со счетом 0:2.
Новые условия «Джекпота» и 2 тысячи фунтов за гол, которого не было. Букмекерский обзор
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Великая гонка продолжается! Капризов снова впереди Овечкина (видео)
В матче c «Далласом» (3:6) форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль и по набранным очкам (70) вновь опередил Александра Овечкина (68).
«Спартак» был хорош, а «буквоед» Карасев все испортил. Каким получилось дерби (видео)
В матче 20-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле проиграло «Спартаку» (0:2), отыграв целый тайм в меньшинстве.