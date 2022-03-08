«Интер» продлит контракт с главным тренером Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги продолжит карьеру в миланским клубе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, сотрудничество между сторонами будет продолжено до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

Добавим, что летом 2021 года Индзаги подписал двухлетний контракт с нерадзурри, но результаты команды в этом сезоне убедили президента Стивена Чжана предложить новый контракт специалисту.

Сообщается, что Чжан находится в очень хороших отношениях с тренером и ценит то, что Индзаги сделал на поле и за его пределами в первые месяцы своего пребывания в клубе.