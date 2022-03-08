УЕФА перенесет стыковой матч сборных Шотландии и Украины в рамках отбора к ЧМ-2022

Сегодня, 8 марта, стало известно о том, что УЕФА принял решение о переносе полуфинального матча сборных Шотландии и Украины в рамках стыкового турнира за право выхода на чемпионат мира 2022 года.

Как сообщает The Daily Mail, в скором времени организация объявит о том, в какой день состоится встреча национальных команд. Изначально игра должна была пройти 24 марта в Глазго. Ожидается, что матч будет сыгран в июне.

Ранее ФИФА и УЕФА запретили России и Украине проводить домашние матчи в своих странах. При этом сборную России исключили из всех соревнований, проводимых под эгидой организаций.