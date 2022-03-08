Левандовски прекратил сотрудничество с китайской компанией из-за их помощи России

Менеджер Томаш Завишлак, представляющий интересы форварда «Баварии» Роберта Левандовски, сообщил о том, что его клиент расторгнул контракт с китайской компанией Huawei.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с тем, что китайский производитель электроники помогает России с киберзащитой.

– Cегодня мы приняли решение о прекращении маркетингового сотрудничества между Робертом Левандовским и брендом Huawei. Выполнение всех рекламных обязательств с нашей стороны прекращено, – цитирует менеджера Fakt.

Добавим, что ранее Левандовски выразил согласие с Польским футбольным союзом не играть стыковой матч ЧМ-2022 со сборной России. Игра между национальными командами должна была пройти 24 марта в Москве, однако в конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой обеих организаций.