«ПСЖ» включил Мбаппе в заявку клуба на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опубликовала заявку команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Отмечается, что в состав парижан был включен нападающий Килиан Мбаппе. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 23-летний француз избежал серьезной травмы – обследование выявило у футболиста гематому на левой ноге и исключило перелом. Данное повреждение игрок получил во время вчерашней тренировки.

Напомним, что игра «Реал» – «ПСЖ» состоится 9 марта. В первой встрече подопечные Маурисио Почеттино минимально обыграли своего соперника со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Мбаппе, отличившийся на 94-й минуте.