«Барселона» интересуется возможностью подписания защитника «Зенита» Сантоса

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос входит в сферу интересов «Барселоны».

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб рассматривает кандидатуру 27-летнего бразильца в качестве усиления своей оборонительной линии.

Отмечается, что после того, как ФИФА разрешила легионерам из РПЛ приостанавливать свои контракты с клубами до конца июня 2022 года, сине-гранатовые готовы изучить возможность подписания футболиста петербуржцев.

Напомним, что Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» в июле 2019 года. С тех пор футболист принял участие в 99 матчах клуба во всех турнирах, забил три гола и отдал 18 результативных передач.

Добавим, что в составе петербуржцев защитник стал двукратным чемпионом России. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.