Николсон не собирается уходить из «Спартака»

Агент Ненад Портега, клиентом которого является форвард «Спартака» Шамар Николсон, сообщил о том, что его подопечный не планирует покидать московский клуб.

Ранее стало известно, что ФИФА открыла трансферное окно для иностранных игроков, выступающих в РПЛ. Тем самым, легионеру предоставится возможность приостановить свой контракт и отправиться в аренду в зарубежную команду до конца июня 2022 года.

– Его выступления за клуб говорят сами за себя. Мы все надеемся, что это можно будет продолжить, – цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Николсон перешел в «Спартак» в январе этого года из «Шарлеруа» за восемь миллионов евро, подписав контракт на 4,5 года. С тех пор 24-летний нападающий отыграл за команду три матча, забив четыре гола.