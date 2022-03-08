ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шведский защитник «Химок» Дагерстол покинул расположение клуба

Российская команда предоставила футболисту несколько выходных.
08 марта 2022 15:24
автор: Владислав Корегин

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о том, что центральный защитник клуба Филип Дагерстол временно покинул Россию.

Отметим, что ранее ФИФА разрешил иностранным игрокам, выступающим в РПЛ, приостановить свои контракты с российскими командами до конца июня 2022 года.

– Филип Дагерстол покинул расположение клуба и уехал из России. В клубе дали ему несколько выходных в связи с переживаниями игрока. В связи с решением Международной федерации футбола (ФИФА) не знаем, что будет дальше, – цитирует Габулова ТАСС.

Напомним, что Дагерстол пополнил состав «Химок» в январе 2021 года на правах свободного агента. За это время он отыграл за подмосковный клуб 27 матчей во всех турнирах, заработав шесть желтых карточек. Его контракт рассчитан до конца января 2024-го.

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Мы поступили бы так же!» Хабиб и весь мир ММА требуют освободить Кейна Веласкеса, устроившего самосуд
Экс-чемпиону UFC Кейну Веласкесу грозит пожизненное заключение за попытку расправы над мужчиной, осужденным за насилие. «Плеймейкер» разбирает подробности грандиозного скандала.
Остановите «красный террор»! 10 удалений за два неполных тура РПЛ — это все-таки перебор
После 20-го тура «Зенит» упрочил лидерство в Российской Премьер-Лиге, но нельзя не обратить внимания на другой момент - огромное количество красных карточек, которыми судьи награждают участников чемпионата после возобновления сезона.
Москва-1980, Югославия 90-х и апартеид в ЮАР. Кто до России попадал под спортивные санкции и бойкоты
Нынешняя волна санкций, обрушившаяся на наш спорт из-за украинских событий, - далеко не первый подобный случай в мировой истории. Есть что вспомнить – и есть с чем сравнить.
Россия еще может попасть на ЧМ-2022? Оказывается, да: говорят, стык с Польшей перенесут на лето
Ряд инсайдеров сообщает, что ФИФА якобы не приняла окончательного решения по стыковому матчу отбора на ЧМ-2022 Россия – Польша и по-прежнему рассматривает разные варианты.
Amazon ставит виртуальную реальность на службу букмекерам в Канаде
Крупнейшая в мире платформа электронной коммерции Amazon не смогла остаться в стороне от букмекерского бума, захлестнувшего Северную Америку.
Майкл Оуэн будет предсказывать результаты футбольных матчей в легендарном шоу
Бывшая звезда «Ливерпуля», «Реала», «МЮ» и сборной Англии Майкл Оуэн стал экспертом отмечающего 60-летие букмекерского агентства The Football Pools.
«Раз Промес забил такой сумасшедший мяч, значит, он лучший». Силкин — о дерби «Динамо» — «Спартак»
Бывший главный тренер динамовцев Сергей Силкин поделился с «Плеймейкером» мнением о столичном дерби, в котором бело-голубые уступили красно-белым со счетом 0:2.
Новые условия «Джекпота» и 2 тысячи фунтов за гол, которого не было. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Великая гонка продолжается! Капризов снова впереди Овечкина (видео)
В матче c «Далласом» (3:6) форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль и по набранным очкам (70) вновь опередил Александра Овечкина (68).
«Спартак» был хорош, а «буквоед» Карасев все испортил. Каким получилось дерби (видео)
В матче 20-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле проиграло «Спартаку» (0:2), отыграв целый тайм в меньшинстве.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика