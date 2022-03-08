Шведский защитник «Химок» Дагерстол покинул расположение клуба

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал о том, что центральный защитник клуба Филип Дагерстол временно покинул Россию.

Отметим, что ранее ФИФА разрешил иностранным игрокам, выступающим в РПЛ, приостановить свои контракты с российскими командами до конца июня 2022 года.

– Филип Дагерстол покинул расположение клуба и уехал из России. В клубе дали ему несколько выходных в связи с переживаниями игрока. В связи с решением Международной федерации футбола (ФИФА) не знаем, что будет дальше, – цитирует Габулова ТАСС.

Напомним, что Дагерстол пополнил состав «Химок» в январе 2021 года на правах свободного агента. За это время он отыграл за подмосковный клуб 27 матчей во всех турнирах, заработав шесть желтых карточек. Его контракт рассчитан до конца января 2024-го.