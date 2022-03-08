Роман Терюшков: Верим, что добьемся технического поражения «Локомотива»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что московскому «Локомотиву» должно быть засчитано техническое поражение за выход на поле чешского нападающего Яна Кухты.

- Мы верим, что будет техническое поражение. Ян обязан был отбыть дисквалификацию. Были бы проблемы, если чешская ассоциация не уведомила РФС, а они это сделали. Это повышает шансы, что мы добьемся своего - технического поражения «Локомотива», - передает слова Терюшкова «РБ Спорт».

Напомним, что автором победного гола в матче 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Химками» (3:2) стал новичок железнодорожников Ян Кухта.

Зимой чешский футболист перешел в московский клуб из «Славии». В последней игре за пражскую команду Кухта получил красную карточку и был дисквалифицирован на одну игру.