Жоан Лапорта: Уход Месси – самое тяжелое решение, но я не жалею о том, что принял его

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что не хотел принимать решение об уходе нападающего Лионеля Месси из команды.

– Уход Месси – самое тяжелое решение. Я не хотел его принимать. Месси – лучший футболист в истории, но так сложилась ситуация. Мне нужно было принять серьезное решение, но я не жалею о том, что принял его, – приводит слова Лапорты «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Goal.

Напомним, что аргентинский нападающий ушел из «Барселоны» летом 2021 года на правах свободного агента, подписав соглашение с «ПСЖ».