Еврокубки идут на пользу твоему кэшбэку

Три дня подряд мы закрываем ачивки за любую ставку. Во вторник это будет ачивка «Эксклюзив», в среду – «Суперкэфф», в четверг – «Экспресс». Всего, совершая минимум одну ставку в день, за время действия акции ты сможешь закрыть сразу три ачивки.

Таким образом, ты станешь заметно ближе к девяти закрытым ачивкам, что даст твоему кэшбэк-герою дополнительную жизнь. Он останется с тобой на следующий месяц, а это гарантирует повышенный кэшбэк!

ПОД АКЦИЮ ПОПАДАЮТ СТАВКИ ПРЕМАТЧ И ЛАЙВ!

Акция действует с 10:00 8 марта до 23:59:59 10 марта (время московское).

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