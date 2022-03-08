Агент Жиго заявил, что защитник не собирается досрочно покидать «Спартак»

Мохаммед Беншанафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, заявил, что игрок не собирается досрочно покидать красно-белый лагерь, несмотря на нововведение от ФИФА.

Об этом информирует Metaratings.ru.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами до конца текущего сезона. Контракт Жиго со «Спартаком» рассчитан до лета, однако футболист решил доиграть сезон в стане красно-белых, несмотря на перспективу досрочного перехода в «Марсель».

В текущем сезоне РПЛ Жиго провел 18 матчей за «Спартак», отличившись голом и голевой передачей. Действующий контракт защитника рассчитан до 30 июня 2022 года.