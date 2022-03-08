«ПСЖ» готов предложить Мбаппе рекордную зарплату за всю историю футбола

«Пари-Сен-Жермен» готов предложить французскому нападающему Килиану Мбаппе рекордную зарплату в истории футбола - 100 миллионов евро в год.

По словам The Independent, парижане готовы платить форварду зарплату в 100 миллонов евро в год. «Реал», который претендует на игрока, не готов давать французу такие деньги. «Сливочные» рассчитывают привлечь Килиана историей клуба, а также его потенциалом.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил 23-летнему нападающему контракт до 2024 года. По условиям Мбаппе должен был получать зарплату в размере 50 миллионов евро за сезон. Также футболисту выплатили бы 100 млн в качестве бонуса за лояльность.

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча за «Париж» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал десять голевых передач. Ранее стало известно, что форвард сможет принять участие в игре с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, несмотря на полученную травму перед матчем на тренировке.