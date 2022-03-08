Гендиректор «Зенита» сообщил, что ни один легионер из клуба не изъявил желание покинуть команду

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что ни один легионер из клуба, включая бразильцев, не планирует покидать команду в ближайшее время.

«На сегодняшний момент ни один из легионеров, включая Ловрена, не изъявлял желания воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт», — сказал Медведев «Чемпионату».

Добавим, что в данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 44 очка в 20 турах. Идущее вторым «Динамо» отстает от сине-бело-голубых на пять очков.

13 марта команда из Санкт-Петербурга сыграет в гостях против «Крыльев Советов».