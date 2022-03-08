«Спартак» опроверг информацию о переходе Айртона в «Фенербахче»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию турецких СМИ о переходе защитника команды Лукаса Айртона в «Фенербахче».

«В ближайшие дни будет появляться много сообщений наподобие этой фейковой новости от турецких журналистов. Все намерены продолжить играть за «Спартак». При этом очевидно, что давать долгосрочных обещаний и клясться в этой тяжелейшей ситуации никто не может. Важно, что команда профессионально и со всей ответственностью — в полном составе — готовится к следующему матчу», - приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 28 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу и забил один мяч.

Контракт Айртона с красно-белыми истекает летом 2026 года.