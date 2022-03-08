Болельщики «Ференцвароша» выступили против увольнения Черчесова

Болельщики «Ференцвароша» проголосовали против увольнения Черчесова.
О том, что клуб должен расстаться с российским специалистом ранее заявляла посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.
По данным ulloi129.hu, 92 процента болельщиков «Ференцвароша» выступили против подобной инициативы.
Напомним, что Черчесов возглавил «Ференцварош» в конце декабря, подписав контракт на 2,5 года. На данный момент клуб лидирует в чемпионате Венгрии, опережая своих главных конкурентов «Академию Пушкаша» и «Кишварду» на 5 очков.