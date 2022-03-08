Гвардиола заявил, что к ответной игре ЛЧ со «Спортингом» готовы лишь 14 игроков из основы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в составе «горожан» к матчу готовы лишь 14 игроков из основы, из которых только три защитника.

«У нас не так много игроков в основной команде — сейчас доступно только 14 человек. Конечно, в первом матче мы добились невероятного результата - 5:0. Но еще ничего не решено, футбол непредсказуем. У нас могут быть удаления, соперник может показать качественную игру… Это может быть что угодно.

Мы выберем лучшую команду, насколько это возможно, чтобы победить. Одна из проблем в том, что у нас осталось всего три защитника. Будем адаптироваться к этим условиям и использовать игроков из дубля», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что первая встреча между командами завершилась со счетом 5:0. Ответный матч пройдет 9 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется в 23:00 мск.