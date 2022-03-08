Романцев уверен, что Соболеву нужно будет постараться, чтобы добиться место в основе «Спартака»

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что нападающему команды Александру Соболеву нужно будет заслужить место в основе после хорошей игры атаки в матче против «Динамо» (2:0).

«Если бы «Спартак» проиграл, то я бы первый сказал, что это ошибка тренера. Но он сделал выбор в пользу тех, кто лучше готов. И не прогадал! А Николсон и Бакаев своей уверенной игрой это подтвердили. Учитывая результативность Николсона, Соболеву придется очень постараться, чтобы вернуть себе место в составе», - приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Соболев провел 24 матчей за «Спартак», в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.