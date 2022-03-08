Руководство АПЛ приняло решение прекратить действие прав в России

Руководство Английской премьер-лиги приняло решение прекратить показ чемпионата и Кубка страны на территории России.
«Английская Премьер-лига и её клубы сегодня единогласно приняли решение приостановить сотрудничество с российским вещательным партнером Rambler. Решение вступает в силу немедленно.
Эта акция стала продолжением поддержки, оказанной Украине со стороны клубов АПЛ в матчах прошлого уикенда. Все капитаны клубов надели специальные повязки, а болельщики вместе с футболистами, тренерами и другими официальными лицами проводили минуты молчания.