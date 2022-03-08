Агент Селюк заявил, что его клиенты не уедут из России

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что его клиенты не уедут из России, несмотря на разрешение ФИФА.

«Конате, Себаи, Лоуренс и три человека в «Олимпе-Долгопрудном» останутся, — отметил Селюк. — Мои футболисты не будут ничего приостанавливать. Ребята — африканцы, их не испугать. Они любят футбол и будут играть дальше», - приводит слова Селюка «РБ-Спорт».

Напомним, что ФИФА накануне разрешила всем легионером российского футбола приостановить свои контракты до конца текущего сезона и найти себе новые команды вне трансферного окна