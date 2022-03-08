«Молоко на губах еще не обсохло». Боярский высказался о шансах «Динамо» в борьбе за чемпионство

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» исключил шансы «Динамо» побороться с сине-бело-голубыми за чемпионство в этом сезоне. На данный момент подопечные Сандро Шварца отстают на пять очков.

«Серьезная конкуренция с «Зенитом» может быть в перспективе. А пока «Динамо» рано думать о чемпионстве. Что называется, молоко на губах еще не обсохло.

Хотя команда очень интересная, молодая. Может, в следующем году получится, если клубу удастся сохранить состав. А сейчас «Зенит» на две головы выше», — сказал Боярский Sport24.

После 20-го тура «Динамо» занимает третье место с 36 очками, уступая лидирующему «Зениту» пять баллов (41). В следующем туре подопечные Сандро Шварца сыграют с «Ростовом», а «Зенит» с «Крыльями Советов».