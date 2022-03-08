Юрий Семин: Думаю, что легионеры не уедут из РПЛ - они тут неплохо работают

Трёхкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что легионеры из Российской Премьер-лиги не будут покидать свои клубы на фоне напряженной геополитической ситуации.

Я думаю, у российских футболистов появится возможность проявить себя, если уедут иностранцы. Но думаю, что легионеры не уедут из России — они тут неплохо работают, тренируются, и команда обеспечивает. Уровень российского футбола не упадёт, если иностранцы уедут, потому что высококачественные легионеры играют только в «Зените» и, может быть, в ЦСКА», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, что ранее «Краснодар» приостановил действие контрактов с восемью легионерами, а также два украинских футболиста «Урала» покинули клуб и приостановили действие контрактов.