Федотов - о работе Карасева на дерби: Психологически его надломили новости от УЕФА и ФИФА

Арбитр категории ФИФА Игорь Федотов поделился своим мнением о работе судьи Сергея Карасева на дерби 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Не считаю правильным показ жёлтой карточки Кофрие на первой минуте. Было какое-то касание мизинчиком в область подбородка. Это не в стиле Карасёва, как и вся прошедшая игра. Наверное, психологически его надломили новости, прозвучавшие из уст ФИФА и УЕФА», — сказал Федотов «Чемпионату».

Напомним, что «Спартак» одержал победу в дерби со счётом 2:0. В концовке второго тайма игрок «Динамо» Гильермо Варела был удален с поля за вторую желтую карточку.