Почеттино - про Мбаппе: Он хочет играть за «ПСЖ», не сомневаюсь в нем

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино выразил уверенность, что нападающий Килиан Мбаппе хочет играть именно за парижан, несмотря на то, что им продолжительное время интересуется мадридский «Реал».

«Думаю, Мбаппе не хватает естественности. Иногда подолгу разговариваем. Мы не говорим за Килиана, он взрослый, это понятно. Но иногда даже он может быть слишком молод. Он хочет играть за этот клуб и защищать его цвета. Я не сомневаюсь в Мбаппе. Он не будет изменять себе из-за того, что происходит снаружи. Мы поговорили, все в порядке», — цитирует Почеттино RMC Sport.

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча за «Париж» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал десять голевых передач. Ранее стало известно, что форвард сможет принять участие в игре с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, несмотря на полученную травму перед матчем на тренировке.