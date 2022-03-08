CAS зарегистрировал апелляцию РФС на отстранение от международных турниров

CAS сообщил о регистрации апелляции Российского футбольного союза на отстранение сборных и клубов от международных турниров, проводимых ФИФА и УЕФА, сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда.
РФС просит отменить данное решение либо приостановить его исполнение до завершение судебных разбирательств.
Добавим, что из-за отстранения сборная России может не сыграть в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира в Катаре, а «Спартак» - в 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига»
источник: TAS CAS