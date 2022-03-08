Неймар - об ответном матче с «Реалом»: Мы готовы к игре и сделаем все, чтобы победить

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился настроем перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Я на 100 процентов готов помочь команде. Мы готовы играть и сделаем все, чтобы победить. Да, у нас есть преимущество после первого матча, но с этой мыслью на поле выходить нельзя.

«ПСЖ» должен сыграть лучше, чем в Париже три недели назад», — цитирует Неймара официальный сайт «ПСЖ».

Напомним, что игра «Реал» – «ПСЖ» состоится 9 марта. В первой встрече подопечные Маурисио Почеттино минимально обыграли своего соперника со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Мбаппе, отличившийся на 94-й минуте.