«Барселона» предложила Кристенсену контракт до 2027 года

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может перейти в «Барселону» ближайшим летом.

Журналист Фабрицио Романо написал в твиттере, что футболист в настоящее время ведет переговоры с руководством сине-гранатовых. «Барселона» предложила игроку контракт до 2027 года. В ближайшее время стороны согласуют окончательные детали сделки.

Кристенсен выступает за «Челси» с 2017 года. В этом сезоне 25-летний датчанин провел за лондонцев 26 матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.