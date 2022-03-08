Анчелотти рассказал, сможет ли Кроос сыграть против «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, сможет ли полузащитник команды Тони Кроос помочь «сливочным» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Футболист, который готов не на 100 процентов, не может выходить на такие матчи.

Если Кроос будет чувствовать себя на все 100 процентов, то он сыграет. Если он будет чувствовать себя на 95 процентов, то не будет играть», — цитирует Анчелотти AS.

Напомним, что игра «Реал» – «ПСЖ» состоится 9 марта. В первой встрече подопечные Маурисио Почеттино минимально обыграли своего соперника со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Мбаппе, отличившийся на 94-й минуте.