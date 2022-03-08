Умер бывший тренер «Локомотива» и чемпион Австрии Мандреко

Венский «Рапид» сообщил о смерти своего бывшего футболиста Сергея Мандреко.

«Сегодня после продолжительной и тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Мандреко, прожив всего лишь 50 лет!» - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

За «Рапид» Мандреко выступал на протяжении 5 лет и выиграл с клубом чемпионат и Кубок Австрии, а также Кубок обладателей кубков. В составе «Памира» Мандреко становился чемпионом Таджикистана. Помимо этих двух клубов он выступал за «Вахш», «Герту», «Бохум», «Маттерсбург» и «Парндорф».

Вместе с юниорской сборной СССР Мандреко становился чемпионом Европы-1990, а с молодежной - бронзовым призером мирового первенства-1991, также в его активе четыре игры за основную национальную команду Советского Союза и по одной за сборные Таджикистана и России

После игровой карьеры Мандреко переключился на тренерскую работу, во время которой в том числе был ассистентом главного тренера московского «Локомотива» Рашида Рахимова.