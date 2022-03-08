Массимо Каррера: «Зенит» точно станет чемпионом, вторым будет ЦСКА

Чемпион России во главе «Спартака» Массимо Каррера сделал прогноз на остаток сезона в Российской премьер-лиге. По мнению итальянца, «Зенит» не отдаст никому первого места.

— Массимо, как будет выглядеть турнирная таблица РПЛ в конце сезона?

— «Зенит» точно станет чемпионом, — считает Каррера. — Второе место займет ЦСКА, на третьем месте расположится «Динамо». Будет борьба за 4-е место в таблице между «Сочи» и «Спартаком», - передает слова Карреры «РБ-Спорт».

После 20 туров сине-бело-голубые занимают первое место с 44 очками, на втором месте располагается «Динамо (39), «Сочи» идет третьим (37), а ЦСКА находится на четвертой строчке (36).