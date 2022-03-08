Жоан Лапорта - про Хави: Я уверен, что он будет дарить нам радость долгие годы

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, как изменилась «Барселона» после назначения главным тренером Хави.

«Хави полностью реализовал возможности, которые дал ему клуб. Уверен, что он будет радовать нас долгие годы.

Хави изменил менталитет команды. Мы строим новую эру, которая, я надеюсь, будет великой. Мы делаем это с помощью молодых игроков, которые уже есть в команде, но их будущее еще лучше», — цитирует Лапорту AS.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре прошлого года. С тех пор сине-гранатовые под руководством испанца провели 21 матч: 11 побед, шесть ничьих и четыре поражения.