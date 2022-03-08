Бывший спортивный директор «Феррари» назвал Алонсо лучшим в понимании гонок

Бывший спортивный директор «Феррари» Массимо Ривола восхищается испанским пилотом Фернандо Алонсо.

«Я никогда не видел, чтобы кто-то читал гонку так, как он. В какой-то момент он буквально заставил нас почувствовать себя идиотами на пит-уолле, поскольку знал все. Перед нами было много мониторов с данными, но он зачастую приходил к выводам раньше нас, при этом, выполняя свою работу в машине», - цитирует Риволу Grandpx.news, ссылаясь на Il Fogilio.

Алонсо дважды выигрывал «Формулу-1», будучи пилотом «Рено», за «Феррари» он выступал с 2011 по 2014 годы.