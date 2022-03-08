Сборная Польши автоматически вышла в финал стыковых матчей к ЧМ-2022

Сборная Польши по футболу автоматически пробилась в финал стыковых матчей к Чемпионату мира-2022. Ранее команда должна была встретиться с Россией в плей-офф отбора.

Об этом сообщает Международная федерация футбола (ФИФА) в пресс-релизе.

Польша автоматически выйдет в финал квалификации Чемпионата мира, где команда сыграют либо со Швецией, либо с Чехией. В организации также сообщили, что матч между Шотландией и Украиной будет перенесен на июнь.

Отмечается, что данные решения были приняты после консультаций УЕФА и участвующими ассоциациями-членами ФИФА.

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА и ФИФА отстранили национальную сборную России и российские клубы от всех международных соревнований. Россия должна была сыграть с Польшей 24 марта в Москве в рамках стыковых матчей к ЧМ-2022, а «Спартак» мог бы сыграть с «Лейпцигом» на стадии 1/8 финала Лиги Европы.