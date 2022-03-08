«Барселона» не будет делать Дембеле новое предложение по контракту

«Барселона» не собирается предлагать новый контракт французскому вингеру Усману Дембеле, сообщает Marca.

Клуб считает последнее предложение достаточно прибыльным для игрока, если бы он регулярно выходил в основе.

Поэтому, если француз хочет остаться в «Барселоне», в чем в клубе не уверены, думая, что футболист договорился с другой командой, он должен сам пойти на встречу каталонцам.

В текущем сезоне Усман сыграл в 17 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.