«Ювентус» предложил Погба зарплату в 9 миллионов евро за сезон

Туринский «Ювентус» сделал очередное предложение полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

По словам журналиста Руди Галетти, туринский клуб уже отправил 28-летнему французу предложение о контракте.

Зарплата игрока туринского клуба может достигать 9 миллионов евро за сезон. Он также может получить еще 3 миллиона в качестве бонусов.

Текущий контракт полузащитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года. Игрок пока не готов продлевать соглашение с английской командой.

В нынешнем сезоне Погба провел 15 матчей за «красных дьяволов» в АПЛ, забил один гол и отдал девять голевых передач.