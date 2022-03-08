Ондуа заявил, что не отказывался от последнего вызова в сборную Камеруна

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа рассказал, что на данный момент выбирает между сборными России, за которую хочет играть, и Камеруна, которая в очередной раз вызвала игрока на официальные матчи.

«Я ещё не принял окончательное решение. Как говорил раньше, моя мечта — играть за сборную России. Вызов в сборную Камеруна — это высокая оценка моей работы. Приятно, что тренеры следят за мной в Германии и рассчитывают на меня перед важными играми», - приводит слова Ондуa RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

За «Ганновер» Ондуа выступает с начала сезона и успел провести за немецкий клуб 18 матчей во второй бундеслиге и три игры в Кубке Германии, не отличившись результативными действиями.