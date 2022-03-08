Анчелотти не против, чтобы болельщики «Реала» встретили нападающего «ПСЖ» Мбаппе аплодисментами

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, не против ли он, если болельщики клуба встретят звезду «ПСЖ» Килиана Мбаппе аплодисментами на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между командами.

Напомним, что, по слухам, Мбаппе перейдет к «сливочным» в следующем сезоне.

«Болельщикам нравятся великие игроки, а история нашего стадиона говорит о том, что здесь всегда приветствовали великих аплодисментами. Если это случится, то я пойму болельщиков», - приводит слова Анчелотти RT.

Игра «Реал» - «ПСЖ» пройдет завтра. В первой встреча французская команда выиграла с минимальными преимуществом (1:0).