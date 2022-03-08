Свищев посоветовал полякам не расслабляться после решения ФИФА

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев напомнил, что ФИФА не является последней инстанцией в спорных вопросах.

Напомним, что сегодня организация объявила, что сборная Польши вышла в финал стыкового турнира из-за отстранения России от международных матчей.

«Я бы на месте поляков сейчас не радовался и не расслаблялся. Решение ФИФА не имеет ничего общего с законом. Сегодня же было объявлено, что РФС подал жалобу на исключение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Не знаю, на что они опирались — на действия устава или внутренний регламент. Мне кажется, они торопятся. Это эмоциональное и неоправданное решение. Может быть, это сделано под давлением спонсоров. ФИФА спонсируют те же компании, которые уходят из нашей страны. Насколько все это легитимно должен доказать CAS», - приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Добавим, победитель матча Россия - Польша должен был играть с лучшей командой из противостояния чехов и шведов.