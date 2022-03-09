Тренер сборной Швеции - об отстранении России: Со спортивной точки зрения это решение неприемлемо

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерсон поделился мнением относительно решения ФИФА отстранить национальную команду России от стыковых матчей к ЧМ-2022.

«ФИФА наконец-то приняла правильное решение в отношении России, но, к сожалению, со спортивной точки зрения оно совершенно неприемлемо. Но все наши усилия сосредоточены на подготовке к матчу с Чехией. Мы хотим поехать на чемпионат мира и сделаем все, чтобы туда попасть», — цитирует Андерссона пресс-служба Шведского футбольного союза.

Польша автоматически выйдет в финал квалификации Чемпионата мира, где команда сыграют либо со Швецией, либо с Чехией. В организации также сообщили, что матч между Шотландией и Украиной будет перенесен на июнь.

Отмечается, что данные решения были приняты после консультаций УЕФА и участвующими ассоциациями-членами ФИФА.

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА и ФИФА отстранили национальную сборную России и российские клубы от всех международных соревнований. Россия должна была сыграть с Польшей 24 марта в Москве в рамках стыковых матчей к ЧМ-2022, а «Спартак» мог бы сыграть с «Лейпцигом» на стадии 1/8 финала Лиги Европы.