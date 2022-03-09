«Руководитель должен ездить на игры». Николаев - об отъезде Перейры в Португалию

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев остался недоволен тем, что глава департамента судейства РФС Витор Перейра вернулся на родину в Португалию.

«Конечно, это проблема. Руководитель должен ездить на игры, смотреть многие матчи вживую. Мы видели пример предыдущего руководителя, который за многим следил дистанционно, когда началась пандемия. Конечно, должен быть руководитель, который должен работать с судьями от и до, а не дистанционно», - приводит слова Николаева RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

Добавим, что заместитель Перейры Йоуни Хютия из Финляндии продолжит свою работу в Москве.

Напомним, что Перейра занял свой пост РФС в сентябре прошлого года. Ранее португалец был главой судейского комитета Европейских профессиональных лиг (EPL), а также работал в судейском комитете УЕФА.