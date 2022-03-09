«Интер» отказался от возможности покупки Суареса из-за возраста нападающего

«Интер» рассматривал возможность покупки нападающего «Атлетико Мадрид» Луиса Суареса, однако руководство «нерадзурри» отказались от этого из-за возраста футболиста.
Об этом сообщает Tuttosport.
«Атлетико» не предлагает игроку новый контракт. Действующее соглашение 35-летнего уругвайца с «Атлетико» рассчитано до конца текущего сезона.
При этом сам Суарес рассматривает приоритетным вариантом остаться в чемпионате Испании.
В текущем сезоне уругваец провел 35 матчей за «матрасников» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.
источник: Tuttosport