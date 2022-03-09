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Анцелович оценила шансы РФС выиграть в суде у ФИФА и УЕФА

CAS 9 марта зарегистрировал апелляцию со стороны России.
09 марта 2022 00:22
автор: Максим Скороходов

Спортивный юрист Анна Анцелович оценила шансы РФС по делу об отстранении России от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Все всегда 50 на 50. Это арбитры, которые из своих субъективных представлений принимают решение. Сказать однозначно, как те или иные арбитры воспримут доводы разных сторон невозможно. Юридически такое решение выглядит, как минимум, странно. Оно не соответствует регламенту ФИФА. Но, например, фигурном катании CAS по принципу справедливости отошли от буквы регламента, потому что кодекс был неправильным. Однако, полагаю, политический контекст может повлиять на принятие решения », - приводит слова Анцелович «Спорт-Экспресс».

Добавим, что из-за отстранения сборная России может не сыграть в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира в Катаре, а «Спартак» - в 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига».

Сегодня ФИФА официально подтвердила, что сборная Польши без борьбы вышла в финал стыков, где сыграет либо со Швецией либо с Чехией.

источник: «Спорт-Экспресс»
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