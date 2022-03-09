Прокуратура Швейцарии потребовала от суда посадить президента «ПСЖ» в тюрьму на 28 месяцев

Швейцарская прокуратура потребовала в Апелляционном суде по федеральным уголовным преступлениям посадить президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи в тюрьму на 28 месяцев, передает RMC Sport.

Правоохранительные органы давно хотят посадить Аль-Хелаифи и бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вльке (его хотят лишить свободы на 35 мес.) за коррупцию, в результате которой компания президента «ПСЖ» beIN Media получила медиа-права на чемпионаты мира 2026 и 2030 годов.

Осенью 2020 года прокуратура не смогла доказать свои обвинения.