Хет-трик Левандовски помог «Баварии» разгромить «Зальцбург» и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 8 марта, на стадионе «Альянц Арена» состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Зальцбургом». Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 7:1.
Голы в составе «Баварии» забили Роберт Левандовски (12, 21, 23-и минуты), Серж Гнабри (31), Томас Мюллер (54, 83) и Лерой Сане (85). Единственный мяч у австрийской команды на счету Мауритса Кергора (70).
Таким образом, подопечные Юлиана Нагельсмана выиграли у «Зальцбурга» по сумме двух матчей со счетом 8-2 и вышли в следующую стадию турнира.
Лига чемпионов
1/8 финала, ответный матч
«Бавария» (Мюнхен) - «Зальцбург» (Зальцбург) 7:1
Голы: Левандовски 12, 21, 23, Гнабри 31, Мюллер 54, 83, Сане 85, - Кергор 70
«Бавария»: Нойер, Зюле (Ньянзу, 66), Эрнандес (Упамекано, 60), Павар, Гнабри (Сарр, 46), Киммих, Мусиала (Рока, 66), Мюллер, Левандовски, Коман (Шупо-Мотинг, 66), Сане.
«Ред Булл»: Кен, Кристенсен, Вебер, Соле (Пионтковски, 46), Ульмер, Камара (Тиджани, 67), Зайвальд (Сучич, 46), Капальдо, Ааронсон, Адаму (Кьергор, 61), Адейеми (Шешко, 62).