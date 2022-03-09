«Ливерпуль» проиграл «Интеру», но вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл «Интеру» со счетом 1:0.
За итальянский клуб на 61-й минуте забил аргентинский форвард Лаутаро Мартинес.
Добавим, что через две минуты Алексис Санчес получил вторую желтую карточку и оставил «Интер» в меньшинстве.
Напомним, что в первом матче английская команда выиграла со счетом 2:0, таким образом, «Ливерпуль» по сумме матчей вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Лиги чемпионов
1/8 финала
2-й матч
«Ливерпуль» (Англия) - «Интер» (Италия) - 0:1 (0:0)
Гол: Мартинес, 61
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Тиаго Алькантара (Хендерсон, 65), Фабиньо, Джонс (Кейта, 65), Салах, Мане, Диогу Жота (Диас, 83).
«Интер»: Ханданович, Думфрис (Дармиан, 75), де Врей (Д»Амброзио, 46), Шкриньяр, Бастони, Перишич, Видаль, Брозович (Гальярдини, 75), Чалханоглу (Весино, 83), Санчес, Мартинес (Корреа, 75).
Предупреждения: Диогу Жота, 40, Санчес, 45, Видаль ,45, Робертсон, 47, Мане, 70, Бастони, 85, Гальярдини, 90.
Удаление: Санчес, 63
Первый матч: 2:0