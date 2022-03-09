Гаврилов не видит трагедии в массовом отъезде легионеров из РПЛ

Легендарный полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал решение ФИФА разрешить легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действие своих контрактов с российскими клубами.

«Наш футбол точно не остановится в развитии с уходом легионеров. Свои ребята получат шанс, который сейчас им мало где предоставляют. С чего наш чемпионат должен остановиться в развитии? Будут играть свои футболисты. Возможно, качество игры немного упадет, но футболисты будут расти и прогрессировать.

Ничего страшного в возможном отъезде иностранцев не вижу. Они же по сути ничего не привносят в наш футбол. Большинство из них не являются даже игроками своих национальных сборных. Наконец-то можно будет увидеть и посмотреть на академии и школы наших клубов», - приводит слова Гаврилова «РБ-Спорт».

Напомним, накануне стало известно о том, что ФИФА разрешила иностранным футболистам, выступающих в отечественных клубах, приостанавливать действие своих трудовых соглашений и уходить в бесплатную аренду в зарубежные команды до 30 июня 2022 года.

Такое же правило действует и в отношении игроков чемпионата Украины.