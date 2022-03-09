«Все это затянется надолго». Колосков - о рассмотрении апелляции РФС в CAS

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своими мыслями от предстоящего рассмотрения Спортивным арбитражным судом апелляции России на решение ФИФА и УЕФА отстранить отечественные клубы и сборные от международных соревнований.

«Первый шаг, который должна была сделать ФИФА, - это отменить свое решение о запрете российским командам играть в своих турнирах, а потом в этой связи можно было принимать решение, играть ли нам со сборной Польши. То, что мы не играем с поляками, - это следствие того решения, принятого ранее. Эта ситуация не меняет никакого совершенно дела при рассмотрении CAS. Если суд примет решение в нашу пользу, то матч состоится.

У меня ощущение, что все это затянется надолго», - приводит слова Колоскова ТАСС.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под своими эгидами. Московский «Спартак» был исключен из числа участников Лиги Европы, а сборная Польши досрочно вышла в финал стыковых матчей отбора ЧМ-2022 без борьбы против команды России.

Кроме того, россияне лишены права проводить домашние матчи на своем поле, выступать под своим флагом и гимном, а также не смогут проводить на своей территории какие-либо международные турниры.

Накануне стало известно, что РФС подал апелляцию в CAS на все эти решения. В суде ее зарегистрировали и приняли к рассмотрению.